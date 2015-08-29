Яков Хаммо стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

На мировом первенстве по дзюдо, который завершается в Астане, копилка сборной Украины пополнилась бронзовой наградой, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Автором медали стал дзюдоист Яков Хаммо, который выступает в супертяжелой весовой категории +100 кг.

В «бронзовом» финале наш спортсмен был сильнее дзюдоиста из Южной Кореи Ким Сон Мина.

Чемпионом мира в этом виде программы стал Тедди Ринер из Франции, серебро на счету Рю Шичинохе. Вторую бронзовую награду завоевал Адам Окруашвили из Грузии.

Эта награда стала единственной для сборной Украины в индивидуальных соревнованиях.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 30 августа, командными соревнованиями у мужчин у женщин.