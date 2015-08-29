Яков Хаммо стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо
20:23, 29 августа 2015Спорт
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Спортсмен стал единственным представителем Украины, который завоевал медаль в индивидуальном турнире.
noc-ukr.org
На мировом первенстве по дзюдо, который завершается в Астане, копилка сборной Украины пополнилась бронзовой наградой, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Автором медали стал дзюдоист Яков Хаммо, который выступает в супертяжелой весовой категории +100 кг.
В «бронзовом» финале наш спортсмен был сильнее дзюдоиста из Южной Кореи Ким Сон Мина.
Чемпионом мира в этом виде программы стал Тедди Ринер из Франции, серебро на счету Рю Шичинохе. Вторую бронзовую награду завоевал Адам Окруашвили из Грузии.
Эта награда стала единственной для сборной Украины в индивидуальных соревнованиях.
Чемпионат мира завершится в воскресенье, 30 августа, командными соревнованиями у мужчин у женщин.
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