Абрамова стала чемпионкой мира по летнему биатлону, Прима - серебряный призер

В румынском Чейле-Градистей проходит лентний чемпионат мира по биатлону, где в спритерской гонке у женщин победу одержала украинка Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Спортсменка поразила все мишени на огневых рубежах (10 из 10), преодолев дистанцию за 21 минуту 52.2 секунды. Призерами турнира в этом виде программы стали представительницы Польши Моника Хойниш (0+1) - отставание 4.9 секунды, и Магдалена Гвиздон (0+2) - 1минута 17 секунд отставания.

Ранее сегодня в мужской спринтерской гонке Артем Прима завоевал серебро. Он также идеально отстрелял на огневых рубежах, но по скорости на 26 секунд отстал от победителя Владимира Илиева из Болгарии. Примечательно, что болгарин допустил 1 промах и проехал один штрафной круг.

Накануне, в первый день соревнований состоялась смешанная эстафета (по два представителя мужской и женской команды), где сборная Украины заняла 4-е место.

В свою очередь, в соревнованиях юниоров Антон Мигда выиграл спринтерскую мужскую гонку, а Анастасия Меркушина и Юлия Журавок заняли 1-2 места в гонке у юниорок. Кроме того, в смешанной эстафете юниорская сборная Украины заняла первое место с отрывом от ближайших соперников из Чехии более чем в полторы минуты.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 30 августа, четырьмя гонками преследования - у мужчин, женщин, юиоров и юниорок.