Премьер-лига, 6-й тур, "Волынь" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция (трансляция завершена)

Сегодня в Луцке проходит матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу в котором "Волынь" принимает донецкий "Олимпик".

В этом матче сошлись 6-я и 12-я команды Премьер-лиги.

Беспроигрышная серия «Волыни», первая победа «Олимпика» в предыдущем тре, а также удачный старт обоих коллективов в Кубке Украины говорит о том, что противники находятся в боевом и позитивном настроении. Имеют команды и по одной новой фамилии в своем распоряжении. В Луцк вернулся после непродолжительного пребывания в клубе Молдовы Вячеслав Шарпар – опытный боец, который не нуждается в представлении. Донетчане заинтересовались Антоном Поступаленко с целью усилить атакующий потенциал, воспользовавшись тем, что этот футболист не прижился в «Стали».

В предыдущем сезоне во время знакомства соперников все складывалось безапелляционно в пользу волынян – не так много команд смогли взять 6 очков у «олимпийцев» - 4:0 (дома) и 3:1 (в гостях). Можно ожидать результативного футбола и в субботу, ведь пока что защита с обеих сторон монолитной не выглядит, хотя, вероятно, пауза в играх кем-то из тренеров была использована именно для устранения такого недостатка.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом является "Волынь", ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,46 к 1. На ничью можно поставить из рассчета 4,04 к 1, а на победу "Олимпика" - 6,30 к 1.

Матч "Волынь" - "Олимпик" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проводит телеканал 2+2.