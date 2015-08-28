"Шахтер" обыграл "Металлург" в стартовом матче тура Премьер-лиги

Во Львове завершился стартовый матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал запорожский "Металлург" и обыграл соперника со счетом 2:0.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Номинальные хозяева поля имели преимущество на протяжении всей игры, но реализовать его смогли только во второй половине второго тайма. На 64-й минуте после удара Дарио Срны мяч попал в руку Александра Каплиенко и судья назначил пенальти. 11-метровый реализовал Алекс Тейшейра.

А уже в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Тейшейра сделал дубль. В быстрой атаке "Шахтера" Марлос сделал передачу на Тейшейру, тот вошел в штрафную, и спокойно переиграл голкипера запорожцев Максима Старцева - 2:0.

Таким образом, "Шахтер" набрал 13 очков и оторвался от луганской "Зари" (10) в борьбе за 2-3 места. Лидирует по-прежнему киевское "Динамо" - 15 очков.

Матчи 6-го тура продлятся до воскресенья, 30 августа.