Украина в еврокубках: трио сильнейших в основном турнире

Благодаря новой системе, разработанной и введенной в действие УЕФА с нового сезона 2015/16, в ряде стран в групповой этап еврокубка автоматически попали не только чемпион страны (в Лигу чемпионов), но и сильнейшая из команд, претендующих на участие в Лиге Европы. В случае с Украиной ими оказались киевское «Динамо» и днепропетровский «Днепр». Финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы «Днепр» занял самое высокое 3-е место в итоговой таблице чемпионата Украины среди команд-претендентов на попадание в ЛЕ и был освобожден от отборочных игр.

А среди команд, вынужденных пробиваться в основной турнир через квалификацию, без потерь прошел свой путь только «Шахтер». Полтавская «Ворскла» оступилась еще в третьем раунде квалификации, а луганская «Заря» вынуждена была прекратить борьбу на международной арене накануне, по итогам ответного матча с польской «Легией» в заключительном раунде плей-офф.

«Шахтер» – победа с приключениями

Как это часто случается в футболе, наиболее легкий соперник из всех возможных на этой стадии (так показалось на первый взгляд) – венский «Рапид» - преподнес «Шахтеру» массу проблем и едва не выбил горняков из Лиги чемпионов. Понимая, что в мастерстве тягаться с донецкой командой они не смогут, австрийцы навязали подопечным Мирчи Луческу чрезвычайно жесткую и плотную борьбу на всех участках поля. Особенно это было заметно в первом матче, когда на поле пролилась «шахтерская» кровь. Несколько игроков донецкой команды получали не только серьезные ушибы, но и рассечения, из-за которых матч прерывался на несколько минут.

Такая тактика «Рапида» была полностью оправдана. Ведь другого способа пройти «Шахтер» у них попросту не было. Тренерский штаб учел некоторую легковесность «горняков» и попытался их передавить. Впрочем, к чести украинского вице-чемпиона, стоит отметить, что Луческу и его ребята к такой тактике соперника оказались готовы. И в борьбе австрийцам «Шахтер» не уступил.

Более того, «Шахтер» не только выстоял в Вене, но и сумел использовать один из своих моментов. В итоге, результат первого матча сыграл важнейшую роль в этом противостоянии и стал залогом суммарной победы горняков.

А вот в ответном матче во Львове все едва не перевернулось с ног на голову. Поначалу ничто не предвещало беды. «Шахтер» здорово начал, полностью контролировал ситуацию на поле и быстро открыл счет. Однако в течение десяти следующих минут пропустил два мяча, которые никак не вытекали из логики событий на футбольном поле. Как обычно, дончан подвели стандарты. Впрочем, довольно быстро Александр Гладкий, отметивший накануне 28-летие, сравнял счет, вернув «Шахтеру» уверенность. До перерыва горняки могли выйти вперед, но своими шансами не воспользовались. Тем не менее, выглядели они достаточно уверенно.

Проявилась в игре во Львове и другая тенденция. Уже не впервые в перерыве удачно складывающихся матчей (по крайней мере, по счету) Луческу меняет тактику. Он отказывается от игры первым номером, отдавая инициативу сопернику. В обоих матчах 3-го раунда квалификации против турецкого «Фенербахче», а также в первом поединке против «Рапида», такой номер сработал. Оборона «Шахтера» в этих матчах была надежна, а контратакующая игра клеилась. Расчет на скорость Тайсона, Марлоса и Алекса Тейшейры принесли «Шахтеру» не одну победу. Когда они на скорости выбегают в атаку, это почти всегда таит большую угрозу для ворот соперника. Но сказать, что этот элемент отработан у дончан до автоматизма, пока нельзя. Над этим еще стоит поработать. Особенно, если учитывать, с кем «Шахтеру» придется играть в групповом турнире. Первым номером там особенно не наиграешь…

Во втором тайме игры с «Рапидом» во Львове «Шахтер» защищал выгодный для себя счет и стремился подловить соперника на ошибке. Однако тут едва не случилась осечка. Оборона горняков в этот вечер была далеко не безупречна, потому моменты у ворот Пятова возникали довольно часто. Напряжение нарастало с приближением финального свистка, а каждый стандарт превращался в локальный «пожар» в штрафной Пятова. Кульминация наступила в компенсированное арбитром время, когда в нескольких эпизодах «Шахтеру» явно улыбнулась удача. Это признал даже Луческу, который сказал, что в Лиге чемпионов его команде так еще не везло. Разумеется, соперники уровня «Реала» и ПСЖ прощать подобные ошибки не будут.

Тем не менее, результат на табло. Пройти квалификацию Лиги чемпионов для второй команды Украины при существующем формате турнира чрезвычайно тяжело. Ни «Динамо», ни «Металлисту», ни «Днепру» в последние годы это не удавалось. А «Шахтер» задачу выполнил, что говорит о многом.

Дальше – больше. Если в концовке ответной игры с «Рапидом» горнякам несказанно повезло, то во время жеребьевки группового турнира удачи горнякам откровенно не хватило. Хотя тот же Луческу назвал жребий вполне нормальным. В соперники «Шахтеру» достались «Реал», ПСЖ и «Мальме». И если шансы в борьбе со скромным шведским клубом у горняков куда большие, чем у соперника, то невыход «Реала» или ПСЖ даже в полуфинал - сродни провалу. А невыход из группы в плей-офф и вовсе станет катастрофой.

К тому же, «королевский» клуб из Мадрида сейчас голоден до побед и чрезвычайно зол. «Реал» в предыдущем сезоне остался без единого трофея, что привело к отставке Карло Анчелотти. 2-е место в чемпионате Испании и выход в полуфинал Лиги чемпионов (там мадридцы уступили итальянскому «Ювентусу») для «Реала» - не результат. Но еще больше удивил новый выбор руководства клуба. Ведь за последние несколько лет Рафаэль Бенитес окончательно угробил свою репутацию тренера-победителя. Он откровенно разочаровал работой боссов клуба и болельщиков итальянского «Наполи», но даже несмотря на это пошел на повышение в куда более именитый и амбициозный «Реал». Пока что никто из специалистов не рискует предположить в какой футбол будет играть «Реал» Бенитеса. Понятно, что все будет крутиться вокруг фигуры Криштиану Роналду, но так было всегда. А какие тактические новшества ждут команду – полная загадка. Не прояснил ее и первый официальный матч нового сезона. В стартовой игре Примеры «Реал» не смог обыграть новичка элитного дивизиона Испании хихонский «Спортинг» (0:0).

Что касается французского ПСЖ, то эта команда напротив продолжает поступательное движение вперед. В прошлом сезоне парижане сделали еще один шаг, обыграв в 1/8 финала ЛЧ грозный лондонский «Челси». Но им этого явно мало. Владельцы клуба хотят видеть ПСЖ на вершине европейского футбола и делают для этого все возможное. Во всяком случае, состав команды переполнен звездами первой величины. На внутренней арене ПСЖ уже давно нет равных - во Франции команда стала обладателем всех возможных трофеев - того же парижане хотят в Европе.

Тем не менее, у специалистов есть вопросы к Лорану Блану. Многие уверены, что с этим тренером во главе большие победы парижанам не светят. Отнести тренера к когорте топовых нельзя. И, возможно, в этом сезоне у Блана будет последний шанс оправдать амбиции руководства клуба.

Наконец, еще один соперник горняков – «Мальме» - заслуживает множества комплиментов, но точно не заслуживает недооценки. Чемпион Швеции пробился в групповой турнир ЛЧ во второй раз подряд. Год назад он потрепал нервы «Ювентусу», испанскому «Атлетико» и греческому «Олимпиакосу». Опыта у команды предостаточно, благодаря чему шведы никого не боятся. В квалификации нынешнего розыгрыша ЛЧ они прошли австрийский «Зальцбург» и шотландский «Селтик», и это говорит о многом. Малейшая недооценка этого соперника будет чревата последствиями.

Разумеется, Шахтер будет ставить задачу выйти из этой группы, но сделать это будет невероятно тяжело. А опускаться ниже 3-го места в этом квартете «Шахтер» просто не имеет права. В первом же матче нового евросезона, 15 сентября, команда сойдется в Мадриде с «Реалом». А первую домашнюю игру (горняки, как и в прошлом сезоне, будут принимать соперников на «Львов-Арене») сыграют 30 сентября против «Пари Сен-Жермена».

«Динамо» - возвращение спустя три года

Киевским динамовцам выпала группа попроще. Во всяком случае, топовый соперник у киевлян только один. «Челси» не лучшим образом выглядит в начале сезона, но удивляться этому не стоит. После выигранного чемпионата Англии в прошлом сезоне, тренер команды Жозе Моуриньо думает о Лиге чемпионов. Похоже, именно этот турнир будет главным приоритетом «аристократов» в новом сезоне.

Пока что лидеры команды далеки от идеальной формы. Речь идет об Азаре, Фабрегасе, Диего Косте. Но в том, что они ее наберут, сомнений нет. Также не приходится сомневаться в том, что Моуриньо не отступит от своего футбола. Во главе угла будет стоять результат, и ради него португалец готов принести в жертву зрелищность. «Челси» – безусловный фаворит группы.

А вот «Динамо» и «Порту» повоюют за второе место. Португальский клуб уже второй сезон подряд возглавляет испанец Лопетеги. С его появлением трансферная политика клуба сместилась с южноамериканского рынка на испанские Пиренеи. Именно в Примере «Порту» подыскивает для себя игроков, которые должны заменит летние потери. А они у клуба традиционно серьезные. Каждое лето за большие деньги «Порту» продает своих лучших игроков и ни капли этому не расстраивается. На их место приходят новички, которые в клубе стремительно прогрессируют. На спортивный результат эти перемены почти не влияют, зато клубная казна «Порту» всегда полна.

Нынешним летом «Порту» продал Джексона Мартинеса, Данило и Алекса Силву (соответственно – в «Атлетико», «Реал» и «Ювентус»), а на их место пришли другие. Безусловно, среди покупок выделяется легендарный голкипер «Реала» Икер Касильяс. Он попал в немилость мадридской публике и решил сменить обстановку. Очевидно, что соперничество с «Порту» для «Динамо» будет крайне сложным. Португальские команды для украинских всегда неудобны, и вряд ли что-то поменяется этой осенью.

«Маккаби» начнет групповой турнир в статусе аутсайдера. Летом команду возглавил новый тренер Славиша Йоканович. В прошлом сезоне он вывел «Уотфорд» в английскую Премьер-лигу. Стоит отметить, что к переменам наставников «Маккаби» не привыкать. Этот клуб стал чемпионом Израиля четвертый раз подряд, и каждый раз под руководством нового наставника.

В Квалификации израильтяне прошли мальтийский «Хайбернианс», чешскую «Викторию» и швейцарский «Базель». В каждом из противостояний «Маккаби» проявлял характер, ведь поначалу все складывалось для команды неудачно. Сила воли у этой команды есть, но вот ее возможности, по большому счету, нам не известны.

Как и в случае с «Шахтером», опускаться ниже третьего места «Динамо» не имеет права. Это будет провал. Тем более, уже практически окончательно решено, что Андрей Ярмоленко остается в «Динамо» и поможет родному клубу в групповом турнире Лиги чемпионов. Сюда киевляне возвращаются после трехлетнего перерыва.

«Динамо» первый матч группового этапа проведет 16 сентября в Киеве против «Порту». А первый выезд в новом сезоне Лиги чемпионов состоится в Тель-Авив, где 29 сентября будет противостояние с «Маккаби».

«Днепр» - защищать позиции в новом сезоне

Автору главной сенсации еврокубкового сезона 2014/15 днепропетровскому «Днепру» осенью предстоит доказывать, что успех был неслучайным. И если до финала команда, в любом случае, не успеет дойти до декабря, то показать свои амбиции просто обязана.

Главным оппонентом «днепрян» в борьбе за лидерство в группе станет, безусловно, римский «Лацио». Итальянцы заняли 3-е место в Серии А (национальный чемпионат) прошлого сезона и дошли до финала Кубка Италии, где проиграли «Ювентусу». А уже в новом сезоне 2015/16 потерпели первое болезненное поражение, уступив немецкому «Байеру» из Леверкузена по итогам двух матчей (1:0 дома и 0:3 в гостях). И теперь, главный вопрос в том, с какой мотивацией римляне подойдут ко второму по значимости еврокубку. Принято считать, что итальянские клубы не слишком ревностно относятся к Лиге Европы, рассматривая ее как полигон в подготовке к матчам национального первенства. Лига чемпионов - совсем другой уровень. И выбывание римлян из этого турнира может резко охладить их пыл в еврокубковой борьбе. По сути, это единственный шанс для «Днепра» в борьбе за 1-е место в итоговой турнирной таблице группы. По игровым параметрам призер чемпионата Италии все-таки превосходит «Днепр».

В нынешнее межсезонье «Лацио» вернул из аренды уругвайского полузащитника Альваро Гонсалеса. А вот самый громкий предполагаемый трансфер – Хаби Алонсо из немецкой «Баварии» (Мюнхен) - так и не состоялся. Поговаривали также и об интересе римлян к полузащитнику киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. Но, скорее всего, это был плод фантазий итальянских СМИ…

Вторым по силе соперником «Днепра» станет уже знакомый французский «Сент-Этьен». С этой командой днепропетровцы встречались на пути в финал Лиги Европы 2014/15. На групповом этапе «Днепр» обыграл соперника в номинально домашней встрече (в Киеве) – 1:0, а также сыграл вничью в гостях – 0:0. В итоге, французы закончили тот групповой турнир на последнем месте, пропустив вперед даже азербайджанский «Карабах».

Неудачу в еврокубках французы компенсировали более-менее ровным выступлением в национальном чемпионате, где заняли итоговое 5-е место. И в этом сезоне команда из Сент-Этьена с одноименным названием вновь сыграет в еврокубках. Команда практически не изменилась со времен прошлого сезона, совершив минимум сделок на трансферном рынке. И потому, бороться с «Днепром» за 2-е место в группе французам будет очень тяжко.

Наконец, норвежский «Русенборг», который является самым титулованный клубом своей страны, на международной арене отнюдь не фаворит. В минувшем сезоне национальной Типпелиги команда из Тронхейма заняла 2-е место. «Русенборг» играл и с киевским «Динамо», и с харьковским «Металлистом», и с одесским «Черноморцем», но сумел выиграть лишь один матч из семи, у «Черноморца». Остальные шесть игр норвежцами были проиграны, при этом «Черноморцу», по сумме двух матчей, «Русенборг» также проиграл.

Сложно предположить, за счет чего тронхеймские футболисты могут превзойти «Днепр». А вот украинскому клубу, если он всерьез рассчитывает на успешное выступление в нынешнем сезоне, необходимо будет брать максимальное количество очков в этих матчах. Скорее всего, именно норвежцам достанется малопочетная роль «поставщика очков».

«Днепр» начнет новый сезон домашним матчем с «Лацио», а 1 октября проведет выездную игру в Тронхейме - с «Русенброгом».

«Заря» - второй год на те же грабли

Луганская «Заря» второй раз подряд остановилась в шаге от попадания в основной турнир Лиги Европы. И вновь поражение – следствие невезения в борьбе равных соперников.

Год назад, в это же время, в раунде плей-офф луганская команда на равных играла с голландским «Фейеноордом». Тогда, после ничьей в Киеве (1:1) соперники устроили настоящий триллер в Роттердаме, где сначала хозяева поля вели со счетом 3:0, но луганчане умудрились отыграться, сделав вполне приемлемый для себя счет – 3:3. Но «Заря» пропустила решающий мяч уже в компенсированное арбитром время – 3:4.

В чем-то история годичной давности повторилась и на сей раз, в противостоянии «Зари» с польской «Легией». Поединок в Киеве получился немного пресным и завершился минимальной победой гостей – 0:1. К слову, гости не имели в этом матче никакого преимущества и назвать победу заслуженной было бы неправильно. Просто, стиль игры «Легии» оказался очень неудобным для украинского клуба. Поляки играют в организованный строгий футбол, не давая сопернику развернуться, не оставляя лишнего пространства, перекрывая все зоны. Кажется, «Заре» гораздо удобнее играть против команд, проповедующих комбинационный футбол, - таких как «Шарлеруа» и «Фейеноорд». В киевском же матче с «Легией» луганская команда была слишком скованной и где-то даже испуганной.

В Варшаве от всего этого удалось избавиться, но потеряно было слишком много. В итоге, «Заря» уступила сопернику по счету, но никак не уступила ему по игре. Не последнюю роль в этом сыграл еврокубковый опыт «Легии». Поляки уже чуть ли не на генетическом уровне приучены к играм в еврокубках. Пусть они выступают с переменным успехом, но выступают там регулярно. В то время, как для «Зари» это всего второй еврокубковый сезон в новейшей истории. За спиной всего-то десяток матчей, да и те – в квалификации Лиги Европы. И ни одного выступления в основном турнире. Так что строго спрашивать с луганской «Зари» пока рано.

Как бы там ни было, свою порцию комплиментов луганчане получили. А весомые победы и выступления в основных стадиях еврокубков команду, видимо, ждут впереди. Ведь сейчас «Заря» идет на непривычно высоком для себя 2-м месте в чемпионате Украины.

Кирилл Стадниченко