Маркевич о результатах жеребьевки Лиги Европы: "Должны выходить из группы"

Жребий стал нормальным для команды, заявил тренер в эфире телеканала «Футбол 1».

"Жребий воспринял нормально. Он практически такой же, как в прошлом году. Только вместо «Интера» — «Лацио», а вместо «Карабаха» — «Русенборг». С «Сент-Этьенном» мы уже играли. Нормальный жребий, нужно готовиться к матчам", - отметил Маркевич.

Концентрируя внимание на римском "Лацио", Маркевич отметил: «Лацио» — хорошая команда. То, что она заняла третье место в таком чемпионате как итальянский, говорит о многом. А их поражение от «Байера» говорит, наверное, о нехватке опыта. Нельзя, конечно, не сказать о том, что «Байер» сыграл очень сильно у себя дома. «Лацио» — серьезная команда, хорошо укомплектованная. Будет интересно сыграть с ними".

Говоря о том, чтоит ли «Лацио» считать главным фаворитом группы или она выглядит более ровной, тренер отметил: "Сложно сказать. Игра покажет, кто фаворит. Больше меня волнует то, что будем играть без зрителей. Это наш наибольший минус. Но постараемся сыграть хорошо".

А отвечая на вопрос о том, какая задача стоит перед «Днепром» в Лиге Европы, тренер заявил: "Статус финалиста заставляет нас стремиться к чему-то значительному. Мы однозначно должны выходить из группы. Хотелось бы этого".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, по итогам которой соперниками днепропетровской команды стали "Лацио", французский "Сент-Этьен" и норвежский "Русенборг".