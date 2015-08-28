"Днепр" сыграет в Лиге Европы с итальянским "Лацио"

В Монако завершилась церемония жеребьевки Лиги Европы УЕФА, по результатам которой днепропетровский "Днепр" попал в Группу G, сообщает официальный сайт УЕФА.

Соперниками "Днепра" на этой стадии соревнований станут итальянский "Лацио", французский "Сент-Этьен" и норвежский "Русенборг".

Согласно регламенту каждая команда проведет 6 матчей в группе - по три игры дома и на выезде с каждым из соперников.

Всего в жеребьевке приняли участие 48 команд, а именно - 22 победителя раунда плей-офф, десять проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и 16 команд, попавших в групповой этап напрямую. К последней категории и относится финалист прошло сезона "Днепр".

Все 48 участников жеребьевки были распределены по четырем корзинам согласно рейтингу УЕФА. В результате, в каждой из 12 групп оказалось по одному представителю каждой корзины. Клубы из одной национальной ассоциации, а также команды из России и Украины были разведены по разным квартетам.

Матчи группового этапа запланированы на 17 сентября, 1 и 22 октября, 5 и 26 ноября, а также 10 декабря. По две лучшие команды из каждой группы (24) плюс 8 обладателей 3-х мест в групповом этапе более престижной Лиги чемпионов (всего - 32 команды) выйдут в плей-офф, где начиная с 1/16 финала будут определять победителя.