Людмила Оляновская завоевала первую награду для Украины на Чемпионате мира по легкой атлетике

Оляновская в течение всей дистанции держалась в группе, которая преследовала двух лидеров, китаянок Лию и Лу, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В итоге, только этим двум хозяйкам соревнований Людмила и уступила.

После завершения соревнований украинка отметила: "Я не ожидала, совершенно не ожидала награды. Потому что согласно стартовым протоколам по рейтингу я была лишь пятой. И я точно знала, что Китай будет впереди – это Лу и Лию, рекордсменка мира. У них очень сильные результаты, они у себя дома. У меня была безумная поддержка по дистанции, но у них она была еще больше по всей трассе. Я надеялась на пятый результат. К тому же, у меня еще есть одна неудобная соперница – итальянка, которая практически всегда у меня выигрывает. Еще есть Агнешка Драготова, чешка, которая на молодежном чемпионате Европы была второй с сильным результатом. У меня перед чемпионатом мира из-за проблем со здоровьем выпал один месяц тренировок, а чешка показывала сильные результаты, и я думала, что она еще прибавит. Переломный момент был на 14-м километре. Соперницы давили. Но у меня открылось второе дыхание. Увидела наших ребят ходоков – Ивана Лосева и Руслана Дмитренко, они махали украинским флагом. И я как увидела этот родной стяг, меня как что-то подтолкнуло вперед".

Эта награда стала первой для сборной Украины на ЧМ. Более того, за годы независимости Людмила Оляновская стала первой из украинских легкоатлетов и легкоатлеток, которая выиграла медаль чемпионата мира по спортивной ходьбе.

Отметим также, что месяцем ранее Людмила выиграла бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы, а в мае установила национальный рекорд Украины по спортивной ходьбе на 20 км.