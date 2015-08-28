В 1/8 финала Кубка Украины по футболу состоится столичное дерби "Динамо" - "Оболонь-Бровар"
В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.
В Киеве прошла процедура жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу, согласно которой донецкий «Шахтер» проведет два матча против «Тернополя», днепропетровский «Днепр» в Киеве и Днепропетровске сыграет с «Олимпиком», а обладатель трофея, киевское «Динамо», сразится с «Оболонь-Бровар» в столичном дерби.
Полностью результаты жеребьевки выглядят так:
Черноморец - Ворскла
Звезда - Александрия
Николаев - Волынь
Горняк - Сталь Д.
Гелиос - Заря
Олимпик - Днепр
Тернополь - Шахтер
Оболонь-Бровар - Динамо К.
Согласно регламенту соревнований, победители во всех последующих стадиях, кроме финала, будут определяться по сумме двух матчей.
Базовые даты для 1/8 финала – 23 сентября и 28 октября. Команды, которые в результатах жеребьевки отображены первыми, первый матч стадии проведут в родных стенах, а ответный – на выезде.