В 1/8 финала Кубка Украины по футболу состоится столичное дерби "Динамо" - "Оболонь-Бровар"

В Киеве прошла процедура жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу, согласно которой донецкий «Шахтер» проведет два матча против «Тернополя», днепропетровский «Днепр» в Киеве и Днепропетровске сыграет с «Олимпиком», а обладатель трофея, киевское «Динамо», сразится с «Оболонь-Бровар» в столичном дерби.

Полностью результаты жеребьевки выглядят так:

Черноморец - Ворскла

Звезда - Александрия

Николаев - Волынь

Горняк - Сталь Д.

Гелиос - Заря

Олимпик - Днепр

Тернополь - Шахтер

Оболонь-Бровар - Динамо К.

Согласно регламенту соревнований, победители во всех последующих стадиях, кроме финала, будут определяться по сумме двух матчей.

Базовые даты для 1/8 финала – 23 сентября и 28 октября. Команды, которые в результатах жеребьевки отображены первыми, первый матч стадии проведут в родных стенах, а ответный – на выезде.