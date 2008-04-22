Футболисты «Шахтера» получили новый командный автобус (фото)

Футболисты донецкого «Шахтера» получили новый командный автобус, сообщает пресс-служба клуба.

Отныне все наземные перемещения «горняков» будут осуществляться на «Mercedes-Benz» класса Travego 15 SHD. Автобус целиком и полностью соответствует стандартам автобуса премиум-класса. У клуба с европейскими устремлениями иначе и быть не может, отмечает Остров.

«Наш клуб всегда ставит перед собой самые амбициозные цели, – сказал на презентации автобуса генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин,– Мы должны быть лучшими во всем. Сегодня, представляя новый автобус, хотелось бы сказать, пусть он продвигает наш бренд всюду, где бы он ни был. И в свою очередь, пусть новый шоссейный «лайнер» напоминает футболистам, что они должны быть лучшими везде и во всем. Поэтому хотел бы пожелать доброго пути. Ни гвоздя, ни жезла!»

«Mercedes-Benz» оснащен всем, что может пригодиться в дороге. В распоряжении футболистов кухня с микроволновой печью, кофеваркой и холодильником, видеосистема с TV-тюнером и DVD-проигрывателем.

Фото УНИАН