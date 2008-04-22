Болельщики киевского ”Динамо” готовили вендетту по-ахтырски?

По предварительным данным, обстоятельства драки болельщиков "Динамо" и "Нефтяника-Укрнафта" во время воскресного матча ПФЛ планирует рассмотреть в следующий вторник, когда будет собрана необходимая информация.

Коммерсантъ-Украинасообщает некоторые подробности произошедших на футбольном матче беспорядков, а также их последствия.

Фанаты "Динамо" начали подготовку к выездному матчу в городе Ахтырка Сумской области еще осенью прошлого года, после досадного поражения "Динамо" от "Нефтяника-Укрнафты" в Киеве (0:1) 29 сентября, отмечает издание. По информации директора стадиона "Нефтяник" Алексея Петрова, на встрече присутствовали 5750 болельщиков. При этом билеты не продавались, а распространялись среди промышленных предприятий и общественных организаций Ахтырки. Для гостей из столицы организаторы забронировали 300 мест (приехало в итоге 750 человек).

Один из динамовских болельщиков, присутствовавший на месте происшествия, рассказал Ъ, что официально от клуба был отправлен всего один автобус, остальные организовали выезд самостоятельно – арендовали автобусы или добирались поездами. По словам болельщика, до начала встречи "в городе действительно были беспорядки – разрисовывались дома, заборы, в том числе свастиками".

Делегат Федерации футбола Украины на матче в Ахтырке Юрий Махно вчера сообщил, что также был свидетелем "многочисленных доматчевых бесчинств". "Киевляне разрисовывали киоски, дома, били витрины магазинов, а на памятнике Ленину черной краской было выведено "ФК ДК",– утверждает господин Махно.– Именно учитывая такие настроения, милиция решила локализовать киевских болельщиков и разместить всех 750 человек в одном небольшом секторе, где их будет легче нейтрализовать в случае чего".

По словам одного из болельщиков "Динамо", пожелавшего остаться неназванным, драка в первом тайме матча "произошла из-за того, что прошел слух: где-то побили одного из наших"; второе столкновение началось после того, как "два болельщика с атрибутикой `Нефтяника-Укрнафты` начали показывать факи".

Юрий Махно рассказал, что "организаторы матча настоятельно просили милицию сохранять лояльность как можно дольше". По его словам, "они даже не реагировали, когда в них бросали вырванными сидениями, а активно действовать начали только в самом конце матча – когда началась массовая драка между фанатами двух команд".

Алексей Петров утверждает, что в ходе беспорядков было вырвано 680 сидений (стоимостью 60 грн каждое), еще 400 – повреждены и требуют замены. Повреждены также биотуалет и торговая палатка, находившиеся на территории стадиона.

В центре общественных связей УМВД в Сумской области сообщили, что всего в ахтырский горотдел милиции за нарушение общественного порядка во время футбольного матча были доставлены 15 человек. Двенадцать из них были взяты под административный арест, трое отпущены. Кроме того, по данным Ъ, еще 36 болельщиков "Динамо", продолжившие хулиганить по пути домой в поезде, были задержаны транспортной милицией и сейчас содержатся под стражей.