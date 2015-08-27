Луганская "Заря" выбыла из борьбы в Лиге Европы

В Варшаве завершился ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" встречалась с "Легией" и проиграла со счетом 2:3, уступив также по сумме двух матчей (2:4) и выбыв из числа участников еврокубкового соревнования.

После домашнего поражения в первом матче со счетом 0:1 луганчанам необходимо было во чтобы то ни стало выигрывать в ответном матче. Причем, с любым счетом. Но, хозяева поля имели преиумщество в счете на протяжении большей части матча.

Уже на 16-й минуте Томас Бжиски открыл счет, на что луганчане ответили лишь в концовке тайма. На 39-й минуте Дмитрий Хомченовский красивым ударом со штрафного через "стенку" перебросил мяч в ближний угол - 1:1.

После перерыва, на 62-й минуте поляки вновь вышли вперед. После передачи Александра Прийовича в сторону ворот Михал Кухарчик пробил и Гильерме Маркес пяткой подправил мяч в ворота в противоход Никите Шевченко. Впрочем, спустя всего 4 минуты, на 66-й, Руслан Малиновский еще одним красивым ударом со штрафного через "стенку" отправил мяч в сетку - 2:2.

Тем не менее, забить победный гол луганчанам не удалось, а в добавленное арбитром время, на 95-й минуте, Ондрей Дуда реализовал пенальти и позволил своей команде одолеть "Зарю" во второй раз подряд - 3:2.

Таким образом, "Легия" выиграла по сумме двух матчей и вышла в основной турнир соревнований.

В пятницу, 28 августа, состоится жеребьевка группового раунда второго по значимости еврокубка, в котором примет участие единственный украинский клуб - днепропетровский "Днепр".