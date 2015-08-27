Месси назван Лучшим футболистом Европы

В сезоне 2014/15 "Барселона" завоевала сразу три трофея, и важнейшую роль в этом сыграл Лионель Месси, получивший награду Лучшему футболисту Европы по версии УЕФА, сообщает ru.uefa.org. За свою пятилетнюю историю этот приз во второй раз достался аргентинскому форварду.

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Лионель Месси получил награду из рук президента УЕФА Мишеля Платини на торжественной церемонии в Монако.

Нападающий сборной Аргентины, ставший обладателем самой первой награды в 2011 году, опередил по итогам голосования нападающего "Реала" Криштиану Роналду и партнера по "Барселоне" Луиса Суареса. Журналисты из 54 стран-членов УЕФА при помощи специальной электронной системы в прямом эфире проголосовали за одного из трех претендентов, имена которых были оглашены 12 августа.

После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Месси заявил: "У нас очень дружная команда, которая тяжело работала, чтобы достичь поставленных целей. Я очень счастлив и благодарю своих партнеров - без них я бы этого не добился".

В прошлом сезоне 28-летний аргентинец побил рекорд Тельмо Сарры по числу голов в чемпионате Испании. Во всех турнирах он забил 58 мячей, два из которых пришлись на победный финал Кубка Испании против "Атлетика". Забив 10 голов в Лиге чемпионов, Месси поделил первую строчку в споре бомбардиров с Роналду и Неймаром.