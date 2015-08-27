Жеребьевка Лиги чемпионов: "Динамо" в группе с "Челси", "Шахтер" - с "Реалом"

В Монако завершилась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА сезона 2015/16, по итогам которой сових соперников узнали чемпион Украины киевское "Динамо" и вице-чемпион - донецкий "Шахтер".

В результате жеребьевки "Динамо" попало в Группу G, где сыграет с английским "Челси", португальским "Порту" и израильский "Маккаби".

В свою очередь, "Шахтер" будет соревноваться в Группе А, где его оппонентами будут французский "ПСЖ", испанский "Реал" и шведский "Мальме".

Обе команды были посеяны в третью корзину и обе, согласно правилам УЕФА, не могли попасть в одну группу с российским "Зенитом", находившимся в Корзине 1. Другой российский клуб - ЦСКА - как и украинские команды находился в Корзине 3 и не мог стать соперником наших команд априори.

В других группах сойдутся:

Группа B - ПСВ "Эйндховен", "Манчестер Юнайтед", ЦСКА, "Вольфсбург".

Группа С - "Бенфика", "Атлетико", "Галатасарай", "Астана".

Группа D - "Ювентус", "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия".

Группа Е - "Барселона", "Байер", "Рома", БАТЭ.

Группа F - "Бавария", "Арсенал", "Олимпиакос", "Динамо" (Загреб).

Группа Н - "Зенит", "Валенсия", "Лион", "Гент".

Первый тур группового этапа соревнований состоится 15/16 сентября, заключительный 6-й тур - 8/9 декабря.

По две лучшие команды из группы выйдут в плей-офф, где начиная с 1/8 финала определят сильнейшую команду Европы. Финал Лиги чемпионов сезона 2015/16 состоится 28 мая в Милане.