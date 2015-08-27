Усейн Болт стал 10-кратным чемпионом мира по легкой атлетике

В Пекине (Китай) завершился финальный забег на дистанции 200 метров среди мужчин, где победителем стал Усейн Болт из Ямайки, сообщает официальный сайт соревнований.

Результат победителя составил 19,55 сек.

Таким образом, Болт завоевал 10-ю в карьере золотую медаль Чемпионата мира.

Три дня назад в Пекине он выиграл золото на 100-метровке, а до этого он выиграл по 3 золотые награды (100 м., 200 м., и эстафета 4х100) на ЧМ в Берлине-2009 и Москве-2013, а также две награды наивысшего достоинства на ЧМ-2011 в южнокорейском Тэгу - 200 м. и эстафета 4х100.

Кроме того, на счету 29-летнего спринтера 6 золотых олимпийских наград - по 3 Пекина-2008 и Лондона-2012.

Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро может стать последним стартом для Болта, которому в день закрытия предстоящих Игр (21 августа) исполнится 30 лет.

Чемпионат мира в Пекине проходит с 22 по 30 августа. Турнир складывается неудачно для сборной Украины, на счету которой пока нет ни одной награды.