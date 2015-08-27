Обнародован состав молодежной сборной Украины по футболу для подготовки на матч квалификации Евро-2017

В частности, в ряды молодежной команды вызваны два легионера - игрок немецкого «Байера» (Леверкузен) Владлен Юрченко и Александра Зинченко из российской «Уфы», для которого этот вызов в сборную стал первым в карьере, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Наибольшее представительство в команде имеет мариупольский «Ильичевец», который делегировал в сборную четырех исполнителей.

Состав команды выглядит таким образом:

Вратари - Георгий Бущан («Динамо-2», Киев), Тимофей Шеремета («Металлург» Запорожье), Богдан Сарнавский («Шахтер», Донецк);

Защитники - Никита Бурда, Александр Азацкий (оба - «Динамо», Киев), Александр Сваток («Днепр», Днепропетровск), Александр Мигунов, Игорь Дуц (оба - «Ильичевец», Мариуполь), Денис Мирошниченко («Карпаты», Львов), Эдуард Соболь («Металлист», Харьков), Сергей Петько («Черноморец», Одесса);

Полузащитники: Владлен Юрченко («Байер», Германия), Александр Зинченко («Уфа», Россия), Евгений Чумак («Говерла», Ужгород), Валерий Лучкевич, Андрей Близниченко (оба - «Днепр», Днепропетровск), Дмитрий Мишнев («Ильичевец», Мариуполь), Амбросий Чачуа («Карпаты» Львов), Игорь Жураховский («Металлург», Запорожье), Иван Петряк («Заря», Луганск);

Нападающие: Артем Беседин («Металлист», Харьков), Сергей Гринь («Шахтер», Донецк), Дмитрий Хлебас («Говерла», Ужгород), Денис Безбородько («Ильичевец», Мариуполь).

Квалификационный цикл Евро-2017 молодежная сборная откроет 5 сентября выездным матчем против команды Македонии, а 8 сентября на «Оболонь-Арене» в Киеве «сине-желтые» проведут товарищескую игру против сверстников из Дании.