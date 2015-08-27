"Заря" проведет решающий матч квалификации Лиги Европы с польской "Легией"

Сегодня в Варшаве состоится ответный матч квалифкационного раунда плей-офф Лиги Европы, в котором "Легия" примет на своем поле луганскую "Зарю". Украинскую команду для выхода в основной турнир соревнований устроит только победа.

В первом матче, состоявшемся ровно неделю назад в Киеве, команда Юрия Вернидуба проиграла со счетом 0:1. Таким образом, в Варшаве украинцев устроит только победа - с любым счетом. При повторении результата первой игры (1:0) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. При любом другом результате в пользу луганчан (2:1, 2:0, 3:1, 3:2 и т.д.), они обеспечат себе место в основном турнире за счет большего количества голов на поле соперника.

"Заря" находится в хорошей форме, что подтверждает последний матч в рамках розыгрыша Кубка Украины, где луганчане разгромили "Кристалл" из Херсона со счетом 5:0. В чемпионате Украины команда идет на 2-м месте в турнирной таблице.

В свою очередь, "Легия" в матче 6-го тура чемпионата Польши 23 августа уступила на своем поле середняку турнирной таблицы "Короне" - 1:2. Правда, главный тренер варшавян произвел ротацию состава и в матче внутреннего первенства не играли ряд ключевых исполнитеелй команды, которые целенаправленно готовятся к ответному матчу с "Зарей". Сейчас на счету "Легии" 10 очков и команда занимает 3-е место в таблице, отставая от "Пьяста" (15 баллов) и "Краковии" - 11.

Накануне сегодняшнего матча главны тренер "Зари" Юрий Вернидуб не терял оптимизма: "Все в наших руках и все еще можно изменить. Готовимся к игре очень серьезно и постараемся показать, прежде всего, хороший футбол. Хотя прекрасно понимаем, что у «Легии» есть фора. Играем в Варшаве на прекрасном стадионе и при поддержке фанатов соперника. Однако все решается на поле и все рассудит второй тайм нашего матча".

На котировках букмекерских контор фаворитом предсказуемо считается "Легия", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,73 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,49 к 1, а на победу "Зари" - 4,85 к 1. Также "Легия" считается явным фаворитом на проход в следующий круг - победу по сумме двух матчей. На варшавян ставки принимаются из рассчета 1,08 к 1, в то время как на луганчан - 6,55 к 1.

Матч "Легия" - "Заря" начнется в 22.00 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Футбол 2".