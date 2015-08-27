"Днепр" оказался в первой корзине жеребьевки Лиги Европы

По окончании матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, стало очевидно, что своих соперников по Лиге Европы финалист прошлого турнира днепропетровский "Днепр" будет ожидать в статусе команды посеяной в 1-й корзине из 4-х, сообщает официальный сайт ФК "Днепр".

По регламенту турнира, в групповом раунде участвуют 48 команд, разбитых на 12 групп, и их жеребьевка будет проводиться согласно клубным коэффициентам, которые изначально определяют участников по четырем корзинам.

Еще до старта квалификационных раундов Лиги Европы, украинская команда имела 9-й клубный коэффициент после немецких «Шальке» и «Боруссии», испанских «Вильярреала» и «Атлетика», итальнского «Наполи», английского «Тоттенхэма», российского «Рубина» и французского «Марселя». После игр предыдущего отборочного раунда Лиги чемпионов коэффициент «Днепра» стал 10-м, после того как во второй по значимости евротурнир из Лиги чемпионов проследовал голландский «Аякс». А по итогам матчей 4-й квалификации Лиги чемпионов в Лиге Европы оказались еще две команды с большим, чем у «Днепра» коэффициентом - швейцарский «Базель» и португальский «Спортинг».

Таким образом в настоящий момент у «Днепра» 12-й коэффициент и вне зависмости от исхода сегодняшних ответных встреч в Лиге Европы «Боруссии», «Аякса», «Атлетика» и «Рубина» впервые в своей истории «Днепр» примет участие в жеребьевке группового раунда Лиги Европы в качестве команды первой корзины.

Таким образом, украинская команда на этой стадии избежит матчей против «Шальке», «Вильярреала», «Наполи», «Тоттенхэма», «Марселя», «Базеля» и «Спортинга». Также не смогут стать потенциальными соперниками днепропетровцев «Боруссия», «Аякс», «Атлетик» и «Рубин», которым сегодня вечером еще только предстоит завоевать путевку в групповой турнир.

Жеребьевка ЛЕ сезона 2015/16 состоится в пятницу, 28 августа.