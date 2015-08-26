"Байер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Завершились пять ответных матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которых определились последние участники основного турнира.

В частности, в ЛЧ попали немецкий "Байер" и "Манчестер Юнайтед", лишившие донецкий "Шахтер" возможности попасть в Корзину 2 при жеребьевке основного турнира. Горняки, как и киевское "Динамо" будут посеяны при жеребьевку в корзину 3.

Также стоит отметить, что всего в основной турнир ЛЧ пробились 6 команд с постсоветского пространства - "Динамо", "Шахтер" (оба - Украина), "Зенит", ЦСКА (оба - Россия), БАТЭ (Беларусь) и "Астана" (Казахстан).

Результаты матчей раунда плей-офф квалификации ЛЧ:

АПОЕЛ (Кипр) - "Астана" (Казахстан) - 1:1 (общий счет 1:2)

"Партизан" (Сербия) - БАТЭ (Беларусь) - 2:1 (общий счет 2:2, БАТЭ победил за счет гола на поле соперника)

"Байер" (Германия) - "Лацио" (Италия) - 3:0 (3:1)

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:4 (1:7)

ЦСКА (Россия) - "Спортинг" (Португалия) - 3:1 (4:3)

Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА состоится в четверг, 27 августа, в 18.45 по киевскому времени.