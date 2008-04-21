Чемпиона страны по футболу определил суд

В Греции в воскресенье завершился чемпионат страны по футболу, в котором первенствовал "Олимпиакос", однако команде предстояло дождаться решения арбитражного суда, прежде чем праздновать победу.

Пирейский клуб без труда обыграл в воскресенье "Ираклис" 3:1 и в четвертый раз подряд завоевал чемпионский трофей. "Олимпиакос" имеет 70 очков в 30 играх, афинский АЕК - 68.

Вместе с тем, международный спортивный арбитраж в Лозанне рассмотрел жалобу "Аполлона" - команды-аутсайдера, с которой ранее были сняты очки от выигранного матча с "Олимпиакосом". Было установлено, что "Аполлон" в февральском матче выставил одного из игроков против правил, в результате чего победа клуба над будущим чемпионом была отдана "Олимпиакосу".

В случае если бы арбитраж принял сторону "Аполлона", "Олимпиакос" мог лишиться трех очков в итоговой таблице, а вместе с ними и чемпионского титула.

Однако Международный спортивный арбитраж в Лозанне отклонил жалобу «Аполлона». и «Олимпиакос» официально провозглашен чемпионом Греции.