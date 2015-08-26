При жеребьевке Лиги чемпионов "Динамо" будет посеяно в третью корзину, "Шахтер" - во вторую или третью

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал посев команд накануне жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов сезона 2015/16, сообщает официальный сайт УЕФА.

В частности, в 3-й корзине будут посеяны "Динамо" Киев, "Лион" "Олимпиакос", "Галатасарай" и "Рома".

В корзину 2, в зависимости от результатов сегодняшних матчей раунда плей-офф квалификации, могут попасть "Шахтер" и испанская "Севилья". В частности, «Шахтеру» необходима победа итальянского "Лацио" по сумме двух матчей над немецким «Байером», либо победа бельгийского «Брюгге» - над английским «Манчестер Юнайтед». Если же немецкий и английский коллектив синхронно попадут в основной этап соревнований, "горняки" окажутся в 3-й корзине.

Вместе с тем, в корзину 2 уже попали "Реал", "Атлетико", "Порту", "Арсенал", "Валенсия" и "Манчестер Сити". Корзина 1 уже полностью сформирована - "Барселона", "Челси", "Бавария", "Ювентус", "Бенфика", "Пари Сен-Жермен", "Зенит" и ПСВ. А в корзине 4, на данный момент, представлены "Боруссия" Менхенгладбах, "Вольфсбург", "Динамо" Загреб, "Маккаби" Тель-Авив, "Гент", "Мальме".

Полностью состав всех корзин станет известен в среду поздно вечером, по окончании матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в пяти парах.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится в четверг, 28 августа.