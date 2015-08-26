Обнародован состав сборной Украины на Евробаскет: Рэндл получил украинский паспорт и едет на турнир

Сегодня во время открытой тренировки сборной Украины по баскетболу в столичном Дворце спорта главный тренер команды Евгений Мурзин назвал состав команды на чемпионат Европы, в числе прочих упомянув американца Джерома Рэндла, сообщает корреспондент УНИАН.

По словам тренера, на Евробаскете-2015 выступят все те игроки, которые ездили на последний подготовительный турнир в Словению.

В составе команды: Максим Пустозвонов, Александр Мишула, Игорь Зайцев, Максим Корниенко, Александр Липовый, Денис Лукашов, Артем Пустовой, Кирилл Фесенко, Джером Рэндл, Станислав Тимофеенко, Александр Сизов и Павел Крутоус.

Касательно Рэндла тренер команды особо подчеркнул: "Сегодня он получил украинский паспорт. Осталось только оформить ему заграничный паспорт".

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 5 по 20 сентября. Сборная Украины проведет матчи группового этапа в Риге (Латвия). В рамках подготовки к Евробаскету сборная Украины примет участие в еще одном товарищеском турнире, который состоится в Финляндии.