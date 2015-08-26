Ярмоленко может начать карьеру в "Барселоне" с января - подробности предполагаемого контракта

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может остаться в Украине еще на полгода из-за запрета "Барселоне" со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) регистрировать новых игроков до 1 января 2016-го года, сообщает Sport.es.

Вместе с тем, контракт с украинским игроком может быть подписан уже сейчас.

Если соглашение с "Барселоной" будет подписано до конца августа, Ярмоленко останется в "Динамо" на правах аренды, но не сможет выступать в матчах Лиги чемпионов.

"Барселона" может заплатить за Ярмоленко 20 млн. евро тремя траншами - 5 млн. в августе, сразу после подписания контракта, 5 млн. - в январе, а оставшиеся 10 млн. - по окончании сезона 2015/16.

Ранее сообщалось, что английский "Эвертон" готов уже в ближайшее время договориться с "Динамо" и приобрести футболиста за 25 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно о том. что "Барселона" начала переговоры о покупке Ярмоленко у "Динамо". Это произошло после того, как испанскую команду покинул выступающий на той же позиции Педро Родригес, перешедший в английский "Челси".