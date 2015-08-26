Телеканал "2+2" стал официальным транслятором Евробаскета-2015 в Украине

Телеканал "2+2" обладает эксклюзивными правами на трансляции игр Евробаскета-2015 на территории Украины, сообщает официальный сайт канала.

На групповом этапе запланировано 5 трансляций поединков сборной Украины, которые пройдут в Риге (Латвия):

• 5 сентября Украина - Литва (21:30)

• 6 сентября Украина - Чехия (23:00)

• 7 сентября Украина - Эстония (21:30)

• 9 сентября Украина - Латвия (18:30)

• 10 сентября Украина - Бельгия (15:30)

39-й чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 5 по 20 сентября 2015 года. Матчи предварительного раунда пройдут в Германии, Латвии, Франции и Хорватии. Матчи стадии плей-офф и финал турнира во Франции.

Изначально Евробаскет-2015 должен был пройти в шести городах Украины - Донецк (финал), Киев, Харьков, Львов, а также Одесса и Днепропетровск. Однако в июне прошлого года в связи с нестабильной ситуацией в стране, ФИБА приняла решение о переносе турнира в Германию, Францию, Латвию и Хорватию, предоставив Украине приоритетное право проведения 40-го юбилейного чемпионата в 2017 году.

На предыдущем Евробаскете-2013 сборная Украины заняла 6-е итоговое место, установив лучший результат в истории. В этом сезоне, по мнению экспертов, сборная Украины имеет высокие шансы на выход из группы и место в турнирной таблице не ниже 4-го.

По результатам Чемпионата будут определены участники баскетбольного турнира Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Чемпион Европы и финалист попадут на олимпийский турнир напрямую, еще четыре команды (два полуфиналиста и два победителя плей-офф между командами, которые проиграли в четвертьфинале) примут участие в предолимпийском отборочном турнире.