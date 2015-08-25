"Шахтер" сыграл вничью с "Рапидом" и попал в Лигу чемпионов

Во Львове завершилась ответная игра квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" играл с австрийским "Рапидом" (Вена) и свел матч вничью - 2:2.

Таким образом, горняки обыграли соперника по сумме двух встреч - 3:2, выйдя в основной турнир Лиги чемпионов.

После первой игры, завершившейся неделю назад в Вене со счетом 1:0 в пользу горняков, донецкая команда уже в начале ответного матча увеличила свой перевес. На 9-й минуте гол забил Ромеро Марлос. Бразилец подобрал мяч около штрафной соперника и с левой ноги точно пробил в дальний от голкипера угол.

Впрочем, спустя три минуты Луис Шауб сравнял счет, а на 21-й минуте Штеффен Хофманн вывел свою команду вперед - 1:2. Это счет полностью устраивал "Рапид".

Впрочем, горняки проигрывали по сумме двух матчей лишь на протяжении 5-ти минут. На 26-й Александр Гладкий сравнял счет. После навеса Дарио Срны с правого фланга не совсем удачно головой сыграл защитник гостей, после чего мяч отскочил к дальней штанге, откуда Гладкий пробил в пустой угол - 2:2.

В оставшиеся полтора тайма игры (больше часа времени) шансы отличиться имели обе команды, но счет так и остался неизменным.

Таким образом, "Шахтер" стал вторым от Украины участником самого престижного еврокубка сезона 2015/16 и присоединится к киевскому "Динамо" на групповом этапе соревнований.