Игрок французского "Лилля" Руис перешел в "Днепр"

Футболист сборной Коста-Рики и французского "Лилля" Джон Хайро Руис перешел в днепропетровский "Днепр", сообщает официальный сайт французского клуба.

Игрок, принадлежавший "Лиллю" с 2012 года и находившийся в прошлом сезоне в аренде в бельгийском "Остенде", отныне будет выступать в украинской команде, являющейся финалистом последнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА.