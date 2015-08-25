Игрок французского "Лилля" Руис перешел в "Днепр"
17:17, 25 августа 2015Спорт
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Подробности нового соглашения пока неизвестны.
"Днепр" приобрел костариканца Руиса / dynamo.kiev.ua
Футболист сборной Коста-Рики и французского "Лилля" Джон Хайро Руис перешел в днепропетровский "Днепр", сообщает официальный сайт французского клуба.
Игрок, принадлежавший "Лиллю" с 2012 года и находившийся в прошлом сезоне в аренде в бельгийском "Остенде", отныне будет выступать в украинской команде, являющейся финалистом последнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА.
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