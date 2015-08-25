Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира по академической гребле

На престижном старте украинские «академисты» будут представлены своим сильнейшим составом, ведь кроме медалей чемпионата мира они будут бороться за путевки на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Заявка национальной команды Украины насчитывает 31 спортсмена, среди которых наша Олимпийская чемпионка Наталья Довгодько, а также действующие чемпионы мира – мужская четверка парная в составе Дмитрия Михая, Александра Надтоки, Артема Морозова и Ивана Довгодька.

Свой завершающий этап подготовки к мировому первенству украинские гребцы провели в Украине (в Киеве), а девушки – на тренировочном сборе в Литве.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Мужчины - Роман Федоренко, Игорь Хмара, Станислав Ковалев, Валерий Чикиринда, Ростислав Джигирей, Андрей Черкашин, Александр Сердюк, Сергей Будько, Игорь Лыков, Сергей Чиканов, Сергей Гринь, Иван Футрик, Антон Холяжников, Сергей Белоущенко, Валентин Клецкий, Артем Мороз, Дмитрий Михай, Артем Морозов, Александр Надтока, Иван Довгодько.

Женщины - Светлана Мартынова, Алиса Собко, Наталья Довгодько, Светлана Новиченко, Анна Концева, Дарья Верхогляд, Евгения Нимченко, Елена Буряк, Анна Кравченко, Диана Дымченко, Наталья Ковалева.

Чемпионат мира по академической гребле пройдет с 30 августа по 6 сентября в французском Егбелетт-ле-Лак.