"Шахтер" - "Рапид": букмекеры на стороне горняков

Сегодня во Львове состоится ответный матч раунда плей-офф квалификационного турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать австрийский "Рапид" из Вены. По итогам этой игры и определится какая команда попадет в групповой этап ЛЧ.

Первая игра, состоявшаяся неделю назад в Вене, завершилась победой горняков со счетом 1:0. Таким образом, сегодня горняков устроит победа или ничья с любым счетом. Сопернику необходимо только побеждать. В случае победы "Рапида" со счетом 1:0 будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. В случае победы гостей с любым другим счетом, австрийцы станут победителями по сумме двух матчей (если победа будет минимальной - за счет большего количества голов на поле соперника).

Перед ответной встречей главный тренер горняков Мирча Луческу отметил: "Рапид" – очень агрессивная команда, которая играет на грани регламента, а иногда и за его гранью. Думаю, австрийцам с первых минут нужно будет идти вперед и отыгрывать результат, который был в Вене. Завтра встретятся две команды, которые очень хорошо готовятся к противостоянию. Это подтверждает то, что у нас в Кубке не играл ни один футболист, который выступал в Вене (матч против киевского "Арсенала" - 3:0). У соперника также в последнем туре, когда они одержали победу с таким же счетом 3:0 (над "Гредигом"), на поле были только три исполнителя – Ауэр, Граховац, Зоннляйтнер – из тех, которые действовали против нас. Это говорит о том, что обе команды очень серьезно готовятся к этому матчу".

Кроме того, Луческу отметил, что бразилец Фред, который сегодня должен был давать показания в Парагвае по допингговому скандалу, остался в расположении "Шахтера", так как встречу перенесли на другую дату. Игрок готовится к матчу с "Рапидом".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча считается "Шахтер", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,78 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,77 к 1, а на победу "Рапида" - 4,10 к 1.

Матч "Шахтер" - "Рапид" начнется в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол-1".