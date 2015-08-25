Украинские теннисисты узнали соперников по квалификации US Open

В предварительных соревнованиях примут участие пять представителей Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужском одиночном разряде выступит Илья Марченко, который в первом раунде квалификации сыграет с Хироки Мория (Япония).

В женском турнире, Катерина Бондаренко будет противостоять Мию Като (Япония), Марина Заневская сыграет с Кристиной Плишковой (Чехия), Катерина Козлова будет соперничать с И Фань Сюй (Китай), а Ангелина Калинина - с Сильвией Солер-Эспиносой (Испания).

Квалификационный турнир пройдет с 25 по 28 августа.

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.