Украинские теннисисты узнали соперников по квалификации US Open
14:39, 25 августа 2015Спорт
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В Нью-Йорке (США) состоялась жеребьевка квалификационного турнира последнего в нынешнем сезоне турнира серии "Большого Шлема" - Открытого чемпионата США.
usopen.org
В предварительных соревнованиях примут участие пять представителей Украины, сообщает официальный сайт соревнований.
В мужском одиночном разряде выступит Илья Марченко, который в первом раунде квалификации сыграет с Хироки Мория (Япония).
В женском турнире, Катерина Бондаренко будет противостоять Мию Като (Япония), Марина Заневская сыграет с Кристиной Плишковой (Чехия), Катерина Козлова будет соперничать с И Фань Сюй (Китай), а Ангелина Калинина - с Сильвией Солер-Эспиносой (Испания).
Квалификационный турнир пройдет с 25 по 28 августа.
Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
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