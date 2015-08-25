Фоменко объявил состав сборной Украины по футболу на отборочные матчи Евро-2016 против Беларуси и Словакии
Главный тренер национальной команды Украины по футболу Михаил Фоменко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в ближайших отборочных матчах Евро-2016.
В списке присутствуют 25 игроков, сообщает пресс-служба ФФУ.
Состав сборной Украины выглядит таким образом:
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер», Донецк), Денис Бойко («Днепр», Днепропетровск), Никита Шевченко («Заря», Луганск);
Защитники: Артем Федецкий («Днепр», Днепропетровск), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все − «Шахтер», Донецк), Евгений Хачериди («Динамо», Киев), Андрей Пилявский («Заря», Луганск);
Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Николай Морозюк (все − «Динамо», Киев), Руслан Ротань («Днепр», Днепропетровск), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - «Шахтер», Донецк), Руслан Малиновский («Заря», Луганск), Анатолий Тимощук («Кайрат», Алма-Аты, Казахстан), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания);
Нападающие: Евгений Селезнев («Днепр», Днепропетровск), Филипп Будковский («Заря», Луганск), Артем Кравец («Динамо», Киев).
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня были обнародованы составы команд Беларуси и Словакии.
В ближайшее время сборная Украины проведет два матча отбора Евро-2016 - против Беларуси (5 сентября во Львове) и Словакии (8 сентября в Жилине).