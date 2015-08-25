Фоменко объявил состав сборной Украины по футболу на отборочные матчи Евро-2016 против Беларуси и Словакии

В списке присутствуют 25 игроков, сообщает пресс-служба ФФУ.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер», Донецк), Денис Бойко («Днепр», Днепропетровск), Никита Шевченко («Заря», Луганск);

Защитники: Артем Федецкий («Днепр», Днепропетровск), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все − «Шахтер», Донецк), Евгений Хачериди («Динамо», Киев), Андрей Пилявский («Заря», Луганск);

Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка, Николай Морозюк (все − «Динамо», Киев), Руслан Ротань («Днепр», Днепропетровск), Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - «Шахтер», Донецк), Руслан Малиновский («Заря», Луганск), Анатолий Тимощук («Кайрат», Алма-Аты, Казахстан), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания);

Нападающие: Евгений Селезнев («Днепр», Днепропетровск), Филипп Будковский («Заря», Луганск), Артем Кравец («Динамо», Киев).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня были обнародованы составы команд Беларуси и Словакии.

В ближайшее время сборная Украины проведет два матча отбора Евро-2016 - против Беларуси (5 сентября во Львове) и Словакии (8 сентября в Жилине).