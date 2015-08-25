Ярмоленко может стать альтернативой Педро в "Барселоне" - испанские СМИ

Руководство футбольного клуба "Барселона" рассматривает варианты замены ушедшего в лондонский "Челси" Педро Родригеса, среди которых наиболее вероятными являются местный воспитанник Нолито и игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, сообщает Sport.es.

Еще несколько дней назад руководство испанского клуба объявило о том, что более не намерено тратиться в нынешнее межсезонье и рассчитывает только на собственных игроков. Но, уход Педро в "Челси", о котором было официально объявлено 20 августа, может изменить планы клуба.

Нолито имеет явное преимущество, так как его хочет выидеть в клубе главный тренер Луис Энрике. Нолито с раннего детства и до 14 лет тренировался в системе "Барселоны" и является воспитанником клуба. Он прекрасно понимает стиль игры и вписывается в концепцию клуба. А в период с 2008 по 2011 годы он провел три сезона в "Барселоне В" и дважды выходил на поле в играх основной команды. После этого он два полных сезона провел в португальской "Бенфике", несколько месяцев в "Гранаде" и последние полтора сезона в "Сельте". Единственным минусом является трансферная стоимость игрока, которая сейчас равна 18 млн. евро.

В свою очередь, Ярмоленко в испанской прессе охарактеризован как "новый Шевченко" и считается очень опытным турнирным бойцом. В свои 25 лет он уже 8 сезонов провел в составе "Динамо" и имеет в послужном списке много матчей самого высокого уровня как в еврокубках, так и в составе национальной сборной страны.