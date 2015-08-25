Обнародован состав сборной Словакии по футболу на матчи Евро-2016 с Испанией и Украиной

Всего в списке значатся имена 25 футболистов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Словакии.

В состав команды вошли:

Вратари: Матуш Козачик («Виктория», Чехия); Ян Муха («Слован»); Ян Новота («Рапид», Австрия).

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия); Корнел Салата (Слован«); Томаш Губочан («Динамо», Россия); Норберт Гембер («Рома», Италия); Любомр Михалик (ДАК 1904); Мартин Шкртел («Ливерпуль», Англия); Душан Свенто («Кельн», Германия); Лукаш Тесак («Арсенал», Россия).

Полузащитники: Виктор Печовски («Жилина»); Юрай Куцка («Дженоа», Италия); Патрик Хросовски («Виктория», Чехия); Михал Дюриш («Виктория», Чехия); Роберт Мак (ПАОК, Греция); Эрик Сабо (ПАОК, Греция); Станислав Шестак («Ференцварош», Венгрия); Марек Хамшик («Наполи», Италия); Ондрей Дуда («Легия», Польша); Мирослав Стох («Бурсаспор», Турция).

Нападающие: Роберт Виттек («Слован»); Адам Немец («Нью-Йорк Сити», США); Мартин Якубко («Ружомберок»).

Если в матче против сборной Испании из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие Шкртел и Куцка, то в игре против команды Украины могут быть задействованы все вызванные исполнители. Разумеется, если кто-то не получит "лишнее" предупреждение или удаление в матче с Испанией.

Игра Испания - Словакия состоится 5 сентября в Овьедо, а матч Словакия - Украина 9 сентября в Жилине.

Сборная Словакии является лидером отборочного турнира в Группе С. выиграв все 6 матчей - 18 очков. На счету сборной Испании - 15 пунктов (5 побед, 1 поражение), Украины - 12 баллов (4 победы, 2 поражения). Именно эти три команды ведут борьбу за путевки на Евро-2016.