Украинки Савчук и Цуренко вышли во второй раунд теннисного турнира в Нью-Хэйвене

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла во второй раунд турнира WTA Premier в Нью-Хэйвене (США). В стартовом матче дончанка встречалась с белорусской теннисисткой Ольгой Говорцовой и выиграла досрочно, сообщает Теннисный портал Украины.

При счете 4-6 6-3 4-0 в пользу украинки ее соперница приняла решение о прекращении борьбы. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты.

Эта победа позволит украинской теннисистке вернуться в число 200 сильнейших теннисисток планеты в мировом рейтинге уже на следующей неделе.

Соперница Савчук по второму кругу соревнований определится в матче Каролина Плишкова (Чехия) - Полона Герцог (Словения).

В свою очередь, Леся Цуренко, проигравшая накануне в финале квалификации на турнире в Нью-Хэйвене, все-таки сыграет в основной сетке турнира. После отказа румынки Симоны Халеп от участия в турнире, Цуренко, как теннисистка с наивысшим рейтингом среди проигравших в финале отборочного турнира, заняла ее место в сетке. Украинка стартует со второго раунда, ее первой соперницей станет чешская теннисистка Барбора Стрыцова, обыгравшая на старте Камиллу Джорджи из Италии.

Единственной неудачницей первого раунда соревнований из украинок стала Элина Свитолина. В стартовом матче харьковчанка встречалась с американской теннисисткой Мэдисон Кис и при счете 7-6(4) 4-2 в пользу соперницы приняла решение о прекращении борьбы. В первом сете украинка вела в счете 4-0, но затем ее игра разладилась, а во втором сете Свитолина вызывала на корт врача.

Турнир в Нью-Хэйвене продлится до 29 августа.