Россию оштрафовали за пренебрежительное отношение к исполнению гимна Канады

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Сборная Канады победила россиян в финале со счетом 6:1. Перед исполнением гимна в честь новых чемпионов мира большая часть хоккеистов российской команды отправилась в раздевалку.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что Федерация хоккея России будет наказана за неуважение, проявленное игроками национальной команды по отношению к канадцам после финального матча чемпионата мира.

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"По возвращении с чемпионата мира мы обсудим этот вопрос, свяжемся и с руководством Федерации хоккея России. У нас есть регламент, и определенное наказание точно будет вынесено. Когда я это увидел, то испытал огромное огорчение.

За 29 чемпионатов мира, на которых мне довелось присутствовать, это первый такой случай. То, что сделала российская команда, абсолютно неприемлемо. На льду во время игры могут происходить любые события - столкновения, драки. Но отсутствие уважения к сопернику после матча никуда не годится", - рассказал Фазель.

Во время исполнения канадского гимна на площадке из всей сборной России находились лишь семь хоккеистов - Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Дмитрий Куликов, Андрей Миронов, Евгений Дадонов и Виктор Тихонов.