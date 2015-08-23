Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Португалии битву Суперфинала Евролиги

В воскресенье, 23 августа, сборная Украины по пляжному футболу боролась за золотые медали Суперфинала Евролиги 2015, передает "Проспорт".

В решающем матче украинцам противостояли действующие чемпионы мира – португальцы.

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К сожалению, нашей команде не удалось завоевать "золото". Забив 4 мяча, украинцы пропустили в свои ворота 5 голов, и вынуждены были довольствоваться серебряными наградами со счетом 4:5.

Голы: Борсук И., Борсук А.-2, Пантелейчук - Мартинс, Бельшиор, Fonseca-3.

Предупреждения: Борсук А. (Украина).

Напомним, 21 августа в Пярну (Эстония) завершился матч 2-го тура группового этапа Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Испании и уступила со счетом 4:5.