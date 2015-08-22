Сборная Украины по пляжному футболу вышла в финал Евролиги

В Пярну (Эстония) завершился матч заключительного этапа группового турнира Суперфинала Евролиги, в котором сборная Украины обыграла команду Италии - 7:6 - и заняла 1-е место в группе, выйдя в финал турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил с переменным успехом, где обе команды забивали голы "сериями".

Счет открыл итальянец Дарио Рамасотти, а затем три гола подряд забили игроки сборной Украины - Роман Пачев, Владимир Гладченко и Андрей Борсук - 3:1 по итогам первого тайма.

Такой ход событий явно разозлил команду Италии, которая в течении второй 12-минутки забила 5 голов подряд - 3:6. Но, еще до конца тайма Александр Корнийчук сократил разрыв в счете - 4:6.

А в третьей решающей 12-минутке голы забивали только футболисты сборной Украины. Братья Андрей и Игорь Борсук совместными усилиями сравняли счет - 6:6, а за две с половиной минуты до конца игры решающий и победный удар в матче Корнийчук - 7:6.

В другом матче группы А сборная Испании в овертайме переиграла команду Беларуси - 4:3.

Таким образом, по итогам группового этапа на счету украинцев 6 очков, Испании - 5, Италии - 4, Беларуси - 0.

В воскресенье, в решающем матче турнира сборная Украины сыграет с победителем квартета В, в который входят действующие чемпионы мира сборная Португалии, победители первых в истории Европейских игр сборная России, а также команды Швейцарии и Франции.

Как сообщал УНИАН, Суперфинал Евролиги-2015 проходит в Пярну с 20 по 23 августа.