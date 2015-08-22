Украинцы Янчук и Мищук завоевали бронзу чемпионата мира по гребле

В Милане (Италия) завершился финальный заезд на 500 метров среди каноистов в рамках Чемпионата мира по гребле, где украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук завоевали бронзовые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Наши спортсмены показали на финише результат 1 минута 42,759 секунды.

Украинцы 0,724 секунды проиграли победителям соревнований Павлу Петрову и Михаилу Павлову из России. 2-е место на счету дуэта Виктор Глазунов - Винсент Сломински из Польши.

Это единственный вид программы в субботу, где украинцы завоевали медали. В других видам программы наши спортсмены вытсупили в финале неудачно. В частности, в соревнованиях каноистов-одиночников у мужчин на дистанции 200 метров Юрий Чебан финишировал на последнем 9-м месте.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Милане с 19 по 23 августа.