Свитолина и Долгополов вышли в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

Украинские теннисисты Александр Долгополов и Элина Свитолина выиграли свои матчи 1/4 финала престижного теннисного турнира в Цинциннати (США), сообщает Теннисный портал Украины.

Долгополов вышел в полуфинал турнира серии ATP Masters -100. В четвертьфинальном матче киевлянин уверенно обыграл шестую ракетку турнира чеха Томаша Бердыха: 6-4 6-2. Поединок длился 1 час 15 минут.

На счету Долгополова 5 эйсов. За весь матч у чешского теннисиста не было ни одного брекпойнта на подаче Александра. Интересно, что Долгополов впервые сумел победить Бердыха: счет личных встреч между ними чтал 4-1 в пользу чеха. Следующим соперником украинца станет лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович.

Долгополов второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира серии Мастерс: впервые это произошло весной 2014-го года на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В свою очередь, Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA Premier 5. В четвертьфинальном матче украинская теннисистка(14) обыграла шестую ракетку мира финалистку Ролан Гаррос Люцию Шафаржову из Чехии, посеянную на турнире под 7 номером: 6-4 2-6 6-0.

Поединок продолжался 1 час 49 минут. На счету Свитолиной 3 эйса и 3 двойных ошибки. Это вторая победа Элины над Шафаржовой в нынешнем сезоне и карьере: в марте харьковчанка обыграла чешскую теннисистку в Индиан-Уэллс. Отметим, что для Свитолиной - это четвертая победа в карьере над теннисистками первой десятки (ранее украинка обыгрывала Петру Квитову и дважды Ангелик Кербер).

Харьковчанка второй раз в карьере выходит в полуфинал турнира WTA Premier 5. Ранее Свитолиной удавалось добиться такого результата в Ухане (Китай) осенью 2014-го года. В то же время для украинки это четвертый полуфинал на турнире серии WTA Premier (Ухань, Брисбен, Стэнфорд, Цинциннати).

За выход в финал Свитолина поспорит с первой ракеткой мира американкой Сереной Вильямс. Это будет третья личная встреча между ними. Первые две (в Харькове в рамках Кубка Федерации-2012 и на Открытом чемпионате Австралии-2015) выиграла американка.

Объединенный турнир мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации WESTERN & SOUTHERN OPEN в Цинциннати проходит с 15 по 23 августа.