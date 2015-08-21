Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании в матче Суперфинала Евролиги

В Пярну (Эстония) завершился матч 2-го тура группового этапа Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Испании и уступила со счетом 4:5, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы проигрывали по ходу матча, начиная с 5-й минуты, но дважды сравнивали счет. На 8-й минуте результат выровнял Дмитрий Медведь, а на 18-й, при счете 1:2, Медведь сделал дубль. Однако, после этого гола испанцы очень быстро вышли вперед, а затем забили увеличили свое превосходство до 4:2. И после этого они постоянно вели в счете.

Олег Зборовский сократил отставание до минимума на 27-й минуте (3:4), но спустя 4 минуты испанцы восстановили перевес в 2 гола (3:5). А последний точный удар в этом матче, на 33-й минуте, удался Игорю Борсуку - 4:5.

Таким образом. после 2-х туров соревнований на счету сборной Украины осталось 3 очка (накануне была обыграна сборная Беларуси со счетом 6:5) и команда опустилась на 3-е место в турнирной таблице. Впереди - сборные Италии (4 балла) и Испании (3). У замыкающей таблицу команды Беларуси - 0 очков.

В субботу, в заключительном матче группового турнира украинцы сыграют с командой Италии.

Согласно регламенту, победитель группы в воскресенье в финале сойдется с победителем другой группы, а команды, занявшие 2-е места в квартетах - оспорят 3-4 места.

Суперфинал Евролиги продлится до 23 августа.