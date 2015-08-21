Игрок "Шахтера" Воловик отдан в аренду в бельгийский "Левен"

Футбольные клубы «Шахтер» и «Ауд-Хеверлее Левен» (Левен, Бельгия) достигли договоренности об аренде Александра Воловика бельгийской командой, сообщает пресс-служба "Шахтера".

Соглашение рассчитано до конца сезона – 2015/16.

«Ауд-Хеверле Левен» выступает в Первой лиге чемпионата Бельгии.

Воловик стал игроком донецкого "Шахтера" в июне 2013 года, но за два сезона провел в составе основной команды лишь 4 игры.