Международная федерация легкой атлетики объявила призовой фонд Чемпионата мира

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) назвала суммы, причитающиеся спортсменам за успешное выступление на Чемпионате мира, сообщает пресс-служба IAAF.

Общий призовой фонд турнира составит свыше 7 млн. долларов США.

Чемпион мира в каждой индивидуальной дисциплине получит 60 тысяч долларов, серебряный призер - 30 тысяч, бронзовый призер – 20. Также призовый получат спортсмены, занявшие в своих дисциплинах с 4-го по 8-е места.

В эстафетах победители получат 80 тысяч долларов на команду, серебряные призеры - 40, бронзовые - 20.

Отдельной строкой IAAF прописала бонусы за новые мировые рекорды. Обладатели достижений получат по 100 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Пекине с 22 по 30 августа.