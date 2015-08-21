Теннисистка Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

В матче третьего круга она за 1 час 1 минуту разгромила Каролин Гарсию из Франции, занимающую 39-е место в мировой классификации, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч завершился со счетом 6-0 6-3.

За выход в полуфинал украинская теннисистка поспорит с седьмой ракеткой турнира Люцией Шафаржовой из Чехии.

Напомним, что весной этого года Свитолина обыграла Шафаржову на турнире WTA Premier в Индиан-Уэллс со счетом 7-6(5) 7-5.

Свитолина второй год подряд выходит в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Как сообщал УНИАН, ранее на мужском турнире серии ATP Masters в Цинциннати в четвертьфинал вышел украинец Александр Долгополов.

Объединенный турнир мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации WESTERN & SOUTHERN OPEN в Цинциннати проходит с 15 по 23 августа.