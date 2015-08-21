Сборная Украины по дзюдо определилась с составом на чемпионат мира

Команда выступит на турнире своим сильнейшим составом, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Мужчины: Георгий Зантарая (весовая категория -66 кг), Геворг Хачатрян (-66 кг), Сергей Дребот (-73 кг), Дмитрий Канивец (-73 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг), Вадим Синявский (до 90 кг), Артем Блошенко (-100 кг), Яков Хаммо (+100 кг), Александр Гордиенко (+100 кг).

Женщины: Марина Черняк (-48 кг), Татьяна Левицкая (-52 кг), Шушана Гевондян (-57 кг), Виктория Туркс (-78 кг), Светлана Яремка (+78 кг), Ирина Киндзерская (+78 кг).

Заключительный этап подготовки к чемпионату мира украинские дзюдоисты-мужчины провели на олимпийской базе в Конча-Заспе, а дзюдоистки готовились к главному старту сезона в Полтаве.

В мировом первенстве, которая продлится с 24 до 30 августа, примут участие более 800 спортсменов.