Тренер "Зари" после поражения от "Легии": нужно выдержать этот удар

Вернидуб в комментарии каналу "Футбол 2" отметил, что сейчас следует хорошо подготовиться к ответному матчу, который состоится 27 августа, передает ТСН.

"Минут 30 играли в свой футбол, проводили нормальные атаки, потом сумбур начался. Проиграли центр поля. Во втором тайме спешить куда-то начали. Пропустили ненужный мяч. Нужно выдержать и этот удар. Есть еще ответный матч. Футбол непредсказуем. Главное подготовиться и выйти 27 числа", - сообщил главный тренер "Зари".

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Вернидуб также добавил, что в следующем матче нужно лучше контролировать мяч, действовать более агрессивно и допускать меньше ошибок.

"Последние 15 минут полностью потеряли контроль мяча. "Легия" могла забить еще, там и перекладина была... Хотя мы тоже могли забить. Нужно держать этот удар. Что нужно сделать, чтобы лучше сыграть в Варшаве? Нужен контроль мяча, добавить в агрессии, не давать сопернику свободно разыгрывать. Столько ошибок. Чайковский, Гордиенко... надо брать себя в руки и не допускать таких ошибок", - отметил наставник клуба.

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Как сообщал УНИАН, на столичном стадионе "Динамо" 20 августа завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала польскую "Легию" из Варшавы и проиграла со счетом 0:1.