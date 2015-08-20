"Заря" проиграла в матче Лиги Европы "Легии"

На столичном стадионе "Динамо" завершился первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала польскую "Легию" из Варшавы и проиграла со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Команды предстали перед публикой приблизительно равными по классу сопрениками и попеременно угрожали воротам друг друга. Впрочем, до поры, до времени реализовать своии моменты никто не мог.

Решающий момент в игре случился на 48-й минуте, когда отличился Михал Кухарчик. После навеса справа, Якуб Жезничак головой скинул в центр штрафной, а там Кухарчик также головой переправил мяча в сетку ворот.

В дальнейшем обе команды имели еще не один шанс для взятия ворот. Но, ни увеличить преимущество полякам, ни выровнять результат луганчанам так и не удалось.

Таким образом, в ответной игре в Варшаве украинскому клубу необходимо для прохода в основной турнир Лиги Европы выигрывать с любым счетом. При счете 2:1, 3:2 и т.д. луганчане выйдут в следующий круг за счет большего количества голов, забитых на поле соперника.

"Легию" устроит любая ничья или победа.

При счете 1:0 в пользу гостей будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.