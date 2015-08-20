Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати

В матче третьего раунда киевлянин сломил сопротивление польского теннисиста Ежи Яновича, сообщает Теннисный портал Украины

Матч завершился со счетом 6-3 3-6 6-4.

В решающем сете Долгополов вел 5-2, но не реализовал 2 матчбола на подаче Яновича, а затем не смог подать на матч. И все же Александру удалось сделать еще один брейк при счете 5-4 в свою пользу.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. На счету Александра 11 эйсов и 4 двойные ошибки.

Следующим соперником украинца станет победитель матча (6)Томаш Бердых(Чехия) - Томми Робредо(Испания).

Кроме того, благодаря этой победе в понедельник Долгополов вернет себе звание первой ракетки Украины и вновь войдет в число 50 сильнейших теннисистов планеты.