Червоненко предлагает УЕФА присоединить Одессу и Харьков к городам Евро-2012

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО предлагает УЕФА добавить к 4-м основным принимающим городам Евро-2012 резервные Одессу и Харьков.

Как сообщили УНИАН в Национальном агентстве по Евро-2012, такое предложение он сделал 18 апреля на заседании Стратегического Совета УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Во время обсуждения вопросов повестки дня Стратегического Совета УЕФА представитель одной из стран спросил о сроках отказа в участии в чемпионате резервным или же каким-то из основных принимающих городов Украины. На что Е.ЧЕРВОНЕНКО предложил УЕФА принять решение о проведении матчей финальной части чемпионата Европы во всех 6 городах Украины, которые готовятся к чемпионату. Таким образом, к основным принимающим городам: Киеву, Днепропетровску, Донецку и Львову, могут присоединиться Одесса и Харьков.

Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что в Украине Евро-2012 превратилось в национальную идею и стало главным объединительным фактором, проведение чемпионата является свидетельством украинских евроустремлений. “Евро-2012 должно пройти во всех регионах Украины: на востоке и на западе, в центре и на юге. Поэтому мы не можем отрезать какую-то часть страны от Евро”, - сказал он.

В поддержку своей позиции председатель Нацагентства привел такие аргументы: проведение турнира в 12 городах стран с общим количеством населения в 85 миллионов человек превращает его на настоящей мегатурнир. Это приведет к росту авторитета как УЕФА, так и принимающих стран; УЕФА и Украина получат большие доходы от рекламы товаров и услуг с символикой чемпионата.

Кроме того, Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что проведение игр в большем количестве городов существенно снижает риски, связанные с размещением болельщиков.

Также он отметил, что наличие современных дорог между 6 городами, которые будут построены в соответствии с государственными гарантиями, упростит логистику чемпионата.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, возможные дополнительные расходы на переезд официальных лиц УЕФА будут компенсированы дополнительными доходами и не сопоставимы в сравнении с горьким разочарованием жителей многомиллионных городов.

Подытоживая сказанное, он отметил, что чем больше городов принимает Евро, тем больше и лучше европейцы узнают о нашей стране.

Позицию Е.ЧЕРВОНЕНКА поддержали президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и представители Польши.

УЕФА должна рассмотреть это предложение Украины.