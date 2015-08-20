Сборная Украины по пляжному футболу выиграла стартовый матч Суперфинала Евролиги

В Пярну (Эстония) завершился матч 1-го тура Суперфинала Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Беларуси и выиграла со счетом 6:5, сообщает официальный сайт соревнований.

Хет-трик в этом матче на счету Олега Зборовского.

Украинцы начали матч довольно пассивно и соперник отличился уже на 1-й минуте, когда Игорь Бриштель открыл счет. Минимально преимущество соперник удерживал на протяжении всего тайма, но на последней минуте, за 45 секунд до сирены, Зборовский забил свой первый гол в матче - 1:1. А спустя полминуты Максим Войток вывел украинцев вперед - 2:1.

Во втором периоде наша команда также пропустила в самом начале (2:2), но благодаря голу Дмитрия Медведя сумела сохранить перевес - 3:2.

А в заключительном игровом отрезке зрители увидели открытый футбол - 6 голов за 12 минут. Украинцы ни разу не дали сопернику сравнять счет, а временами имели преимущество в два мяча - 4:2, 5:3 и 6:4. Голы на счету Зборовского (дубль) и Игоря Борсука. Тем не менее, последний гол за несколько секунд до сирены забил белорус Вадим Бокач - 6:5.

Таким образом, на счету сборной Украины очень важная победа в основное время и полноценные 3 очка.

В пятницу-субботу команда проведет матчи с другими соперниками по группе - сборными Италии и Испании. Согласно регламенту, победитель группы в воскресенье в финале сойдется с победителем другой группы, а комнады, занявшие 2-е места в квартетах - оспорят 3-4 места.

Суперфинал Евролиги продлится до 23 августа.