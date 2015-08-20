Игрок "Шахтера" Степаненко избежал сотрясения мозга в столкновении с футболистом "Рапида"

Прямо с поля залитого кровью Тараса Степаненко увезла скорая, а сегодня утром опорник «Шахтера» возвращался в Украину с забинтованной головой и заплывшим глазом, сообщает пресс-служба клуба.

"Слава Богу, сотрясения нет. После матча меня отвезли в больницу, обследовали. Сделали рентген головы в разных проекциях. Затем пришел нейрохирург, проверил рефлексы. И под местной анестезией наложили семь или восемь швов, точно не помню, сказали снять через неделю", - рассказал игрок.

"Видимо, из-за удара у меня онемела рука, но сейчас уже все в порядке", - добавил Степаненко.

Кстати, это уже не первая подобна травма футболиста: "Понимаете, у меня такая позиция – нужно постоянно бороться головой. В этот раз тоже так вышло: мы оба выпрыгивали за мячом. Это обычный игровой момент, который мог случиться с каждым. В таких эпизодах ты чувствуешь мгновенную боль, а вчера даже сам видел, как потекла кровь".

На вопрос о самочувствии, игрок ответил: "Уже получше. Мне дали таблетки, и я нормально спал. Единственное, не могу открыть правый глаз, ничего им пока не вижу. И голова немного побаливает. Ничего, пару дней – и все будет в порядке. Если восстановление пойдет нормально, то я смогу принять участие в ответном матче с «Рапидом».

Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" обыграл австрийский "Рапид" в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Вене со счетом 1:0. Игровой эпизод, в котором получил травму Степаненко произошел в самой концовке первого тайма.