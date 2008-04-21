Побоище на матче Нефтяник - Динамо: кто виноват? (фоторепортаж)

Вчера в чемпионате Украины состоялся матч, который может кардинально изменить ситуацию как в борьбе за золотые медали, так и за сохранение места в высшей лиге, пишет "Коммерсантъ-Украина". В нем "Нефтяник-Укрнафта" принимал "Динамо". Динамовцы легко выиграли 3:0, взяв реванш у ахтырчан за поражение в первом круге в Киеве. Но матч неоднократно прерывался из-за беспорядков на трибунах.

Еще в первом тайме главный арбитр матча Андрей Шандор остановил игру на пять минут: из сектора, где находились болельщики "Динамо", на поле выбежал молодой человек, обмотанный шарфом киевского клуба с файером в руке. Когда стюарды вывели его с поля, начались беспорядки на секторах, где находились болельщики с динамовской символикой – они вырывали сиденья и бросали их в сотрудников правоохранительных органов, а на газон стадиона кидали файеры.

Когда на трибунах в Ахтырке возникли беспорядки, представители милиции и подразделения "Грифон" в потасовки с фанатами не вступали и почти никак на них не реагировали. Успокаивали болельщиков футболисты "Динамо", а позже – тренеры столичного клуба.

Беспорядки на трибунах возобновились в самом конце матча. Завязалась потасовка фанатов с динамовской символикой с болельщиками ахтырского клуба. Шандор опять остановил матч, но поскольку драки не прекращались, возобновил игру – доиграть оставалось всего четыре добавленные к основному времени минуты. В это время режиссер трансляции матча на "Первом национальном" то и дело выхватывал кадры со стадиона, в которых молодые люди с атрибутикой "Динамо" втроем-вчетвером догоняли в секторах болельщиков без клубной символики и избивали их.

Вчера президент "Динамо" Игорь Суркис отметил, что в секторе болельщиков киевского клуба были вовсе не фанаты "Динамо". "Мы отправили только один автобус с организованными болельщиками. Они вели себя прилично. Кто остальные люди – я не знаю. Я и вице-президент клуба по работе с болельщиками Вадим Костюченко за день до матча отправили в МВД письмо, в котором сообщалось, что на стадионе могут быть организованы провокации неизвестными",– заявил господин Суркис.

Вчера же вечером на официальном сайте "Динамо" появилось заявление клуба, в котором говорится, что "болельщики `Динамо`, организованно прибывшие из Киева на одном автобусе, оказывали поддержку силам правопорядка, пытавшимся остановить инцидент". Также в сообщении сказано, что на стадионе "Нефтяник" не был обеспечен надлежащий контроль за проходом зрителей на трибуны, из-за чего "в ряды настоящих болельщиков `Динамо` затесалась группа провокаторов в масках, которая и сделала попытку сорвать матч".

Директор "Нефтяника-Укрнафты" Андрей Полунин вчера заявил что он категорически не согласен с оценкой ситуации динамовским клубом. "Какая провокация? Кем, `Нефтяником`? Разве это ахтырские болельщики разбили два поезда, на которых добирались на матч из Киева? Нет – это пьяные, обкуренные киевские идиоты и до матча, и после громили Ахтырку. Я сомневаюсь, что в интересах жителей города разрушать его самостоятельно: прыгать по автомобилям, бить витрины, кидать бутылки в окна",– сказал Андрей Полунин.

В третий раз судья остановил матч в компенсированное время, после того как на поле выбежал прилично одетый мужчина лет сорока. По его жестам можно было понять, что он призывал остановить матч из-за продолжающихся на трибунах беспорядков. Шандор, так и не дав финального свистка, увел команды с поля.

Сразу после этого силу против бесчинствующих болельщиков применили милиционеры. Им удалось утихомирить половину фанатов с атрибутикой "Динамо", еще половина убежала за пределы стадиона, где, как рассказал источник Ъ, их усаживали в автобусы, которых было довольно много. Источник подчеркнул, что никто из фанатов с динамовской атрибутикой не был арестован. По его словам, почти все болельщики "Нефтяника-Укрнафты" после того, как команды покинули поле, ушли со стадиона. Тем не менее матч был доигран. Президент Профессиональной футбольной лиги Равиль Сафиуллин вчера рассказал, что через 15 минут после того, как матч в третий раз был прерван, арбитр вывел команды обратно из раздевалок, и они доиграли оставшуюся 1 мин 44 сек. Счет 3:0 не изменился. Андрей Полунин, который во время карьеры футболиста играл в чемпионате Германии, отметил, что там бы матч давно прервали, не дожидаясь трех остановок. "У нас есть соответствующие руководящие футбольные органы, и теперь им решать, что делать в такой ситуации",– сказал господин Полунин.

Как отметил исполнительный директор ПФЛ Анатолий Попов, в сложившейся ситуации могут быть применены санкции к обоим клубам, вплоть до снятия очков. "При этом будет детально изучаться, кто на самом деле был зачинщиком беспорядков. И только после этого – на заседании совета ПФЛ – будет вынесено окончательное решение",– подчеркнул господин Попов. Игорь Суркис сказал, что не знает, каких санкций ждать для его клуба от ПФЛ, пожаловался на плохую организацию правопорядка на матче в Ахтырке и напомнил о "постоянной работе клуба со своими болельщиками".

Беспорядки на трибунах во время чемпионата Украины возникают уже в третьем туре подряд.

6 апреля в Харькове во время матча первенства между "Металлистом" и днепропетровским "Днепром" произошла драка между фанатами "Днепра" и бойцами спецподразделения "Беркут". 11 апреля во Львове во время встречи чемпионата страны львовских "Карпат" с полтавской "Ворсклой" местные болельщики вырывали сиденья и бросали их на беговые дорожки стадиона. Тогда бойцы "Беркута" вывели фанатов, занимающих четыре сектора.

15 апреля начальник департамента общественной безопасности МВД Виктор Ольховский сообщил о намерении украинской милиции перенять передовой опыт борьбы с футбольными болельщиками, "совершающими хулиганские или иные противоправные действия" на стадионах. Он рассказал, что МВД направило предложения в Верховную раду, которые предусматривают запрет нарушителям порядка на футбольных матчах посещать их в течение трех лет.

Фото сайтов "Обозреватель" и "Football.ua"